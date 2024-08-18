Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylayım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyada, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında açıklama yaptı.

X platformundan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir." ifadelerine yer verdi.