Soykırımcı İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı

Katil İsrail askerleri, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

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İsrail Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku hiçe saymayı sürdürüyor.

İsrail'in hedefinde yine Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı.

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Berhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

TRT ekipleri Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha önce de bir çok kez İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı.