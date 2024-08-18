BIST 9.822
DOLAR 33,68
EURO 37,13
ALTIN 2.716,54
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer için başsağlığı diledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum." ifadesini kullanan Erdoğan, Tuncer'e Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyelilere ve AK Parti'ye başsağlığı diledi.

Tuncer'in eşini arayarak taziyelerini iletti
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırısını kınadı
Ömer Çelik İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırısını kınadı
Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği devam ediyor
Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği devam ediyor
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Soykırımcı İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı
Soykırımcı İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı
Galatasaray, Batista Mendy'nin peşinde
Galatasaray, Batista Mendy'nin peşinde
Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylayım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylayım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı 53 milyon lira ceza kesti
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı 53 milyon lira ceza kesti
Galatasaray'dan Ali Koç açıklaması: Toplumsal huzuru bozma senaryosu
Galatasaray'dan Ali Koç açıklaması: Toplumsal huzuru bozma senaryosu
Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu
Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da 12 bin 259 yeni konut teslim ediliyor tarih belli oldu Murat Kurum açıkladı
Hatay'da 12 bin 259 yeni konut teslim ediliyor tarih belli oldu Murat Kurum açıkladı