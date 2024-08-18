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Murat Kurum: Antakya’mızı yeniden tarihî güzelliğine kavuşturacağız

Murat Kurum: Antakya’mızı yeniden tarihî güzelliğine kavuşturacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da çeşitli incelemelerde bulunarak bölgeyi yeniden eski haline çevireceklerini ifade etti.

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Bakan Murat Kurum; ''Büyük yıkıma uğrayan Antakya’mızı yeniden tarihî güzelliğine kavuşturacağız. Eski Meclis Binası ve diğer kamusal alanlarda bölgenin özgün mimarisine uygun 69 bin 446 konut, 8 bin 887 iş yeri inşa ediyoruz. Tarihî Uzun Çarşı Bölgesi, Kurtuluş ve Kemalpaşa Caddesi’nde ticari hareketliliği sağlıyoruz. Asi nehrinin çevresini tamamen koruyarak; yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla yeniden ihya ediyoruz.'' dedi.

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