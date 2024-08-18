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Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalar!

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalar!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu:

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alındı.

Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı.

Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok."

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