Beşiktaş - Antalyaspor MAÇI (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR (CANLI SKOR)

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

57'nci maç

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı.

Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

Beşiktaş sahasında üstün

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile

ANTALYASPOR: Piric, Veysel, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Soner, Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Djenepo, Gaich

HAKEM: Mehmet Türkmen

STAT: Tüpraş

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS 1