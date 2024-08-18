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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Karlıova olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadesine yer verildi.

Deprem ayrıca Erzurum'da da hissedildi.

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