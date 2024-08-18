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Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı

Sivas'ta sosyal medya üzerinden İslam'a, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas'ta yaşayan B.G'nin "uyuşturucu madde özendirme, Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret" edici paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri B.G'yi gözaltına aldı.

B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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