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Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol

Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol

Antalyaspor'un hücum oyuncusu Braian Samudio, Beşiktaş'la oynanan lig maçının 23. saniyesinde ağları sarstı. Kaydedilen bu gol Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabaka ise adeta golle başladı.

23. SANİYEDE ATTI

Antalyaspor'da henüz 23. saniyede rakip ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, fileleri havalandırdı.

Hücum oyuncusu, böylelikle, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en erken golünü kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

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