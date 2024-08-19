Samsunspor, ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

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Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Samsunspor, 5. dakikada Holse'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Samsunspor 3 puana yükseldi. Geçen hafta Bodrum FK'yı mağlup eden Selçuk İnan'ın öğrencileri ise ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray ile karşılaşacaktı fakat TFF bu maçı Avrupa karşılaşmaları dolayısıyla ileri tarihe erteledi. Samsunspor ise evinde Rams Başakşehir'i ağırlayacak.