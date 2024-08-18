Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Tel Aviv kentinde yaşanan patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın sebebiyse henüz bilinmiyor. İsrail alarma geçerken patlama yerinde incelemeler sürüyor.

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İsrail basını, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kalbinde akşam saatlerinde büyük bir patlamanın olduğu bildirdi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Yaşanan olayda 50 yaşındaki bir erkeğin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

İşgalci İsrail, olası bir saldırı ihtimaline karşı alarma geçerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in de (Şabak) yer aldığı soruşturmada ve milliyetçi bir saldırı ihtimalinin de göz ardı edilmediği vurgulandı.

Ölen kişinin kimliğinin tanınmaz halde olduğu belirtilirken, güvenlik birimleri büyük bir saldırının önlendiğini öne sürdü.