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Maymun çiçeği bizleri evlere mi kapatacak? Ahmet Hakan yazdı

Maymun çiçeği bizleri evlere mi kapatacak? Ahmet Hakan yazdı

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken, herkesi de korku sardı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı ve "Maymun çiçeğinin bizleri evlere kapatması, söz konusu bile değil." dedi.

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M çiçeği virüsü 13'ü Afrika olmak üzere şu ana kadar 16 ülkede görüldü. Türkiye'de de görüldü iddiaları sosyal medyada yayılırken bu iddia yalanlandı. Öte yandan bakanlık herhangi tedbir alacak bir durumun olmadığını açıkladı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugün kaleme aldığı yazısında "Maymun çiçeğinin bizleri evlere kapatması, söz konusu bile değil." dedi. Hakan şunları kaydetti:

Maymun çiçeği fırtınası esmeye başladığı günden beri herkesin aklındaki soru şu:

“Bizi yeniden evlere kapatacaklar mı?”

Uzman görüşlerinin karmaşık dünyasından sıyrılarak bu soruya basit bir yanıt vermek istiyorum:

COVID denilen bela, solunum yoluyla geçiyordu. Bu nedenle evlere kapatmıştı bizi.

Maymun çiçeği denilen bela ise solunum yoluyla geçmiyor.

İşte bu çok önemli temel fark nedeniyle:

Maymun çiçeğinin bizleri evlere kapatması, söz konusu bile değil.

Böyle bir ihtimal sıfır. Hatta sıfırın bile altında.

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