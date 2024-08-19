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Bakan Işıkhan duyurdu! 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan duyurdu! 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.

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