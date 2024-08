Cumhurbaşkanlığından, Erkan Baş'ın tepki çeken Erdoğan sözlerine yanıt: Terörist zihniyetli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken "padişah bozuntusu" sözlerine yanıt verdi. Saral, "bu terörist zihniyetli, kaos ve kargaşadan beslenen içimizdeki hainler; milletimizin basireti, birlik ve beraberliği karşısında hiçbir zaman galip olamamışlardır." dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yaptığı konuşmada, Erdoğan'a yönelik, "O, oturduğu Saray’da yalnız. İktidar koltuğunu kaybettiği gün etrafında hiç kimse kalmayacak. Biz ise her zaman, her yerde hep beraberiz" sözleri tepki çekti.

Eleştiri oklarının hedefindeki Baş'ı bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.

"Terörist zihniyetli"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saral, "Erkan Baş denilen hadsizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretleri kesinlikle kabul edilemez. Bu hakaretler yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil aynı zamanda halkın iradesine yapılmıştır. Sözde barış, adalet ve demokrasi savunucuları maskesine bürünen devlet düşmanlarının söylemleri hep aynı olmuştur. Ve bu terörist zihniyetli, kaos ve kargaşadan beslenen içimizdeki hainler; milletimizin basireti, birlik ve beraberliği karşısında hiçbir zaman galip olamamışlardır. Onlar boş hayaller kurmaya devam etsinler, “göklerden gelen bir karar” daima olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Erkan baş ne demişti?

Erkan Baş, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada AK Parti iktidarını ve Erdoğan'ı eleştirmiş; "Buradan sesimizin ulaştığı herkes duysun, herkes bilsin ama en çok da o sarayda böbürlene böbürlene oturan padişah bozuntusu duysun. Bu halk size teslim olmayacak. Bu ülkenin emekçileri, gençleri, kadınları, devrimcileri, Alevileri bu zorbalıklara teslim olmayacak. Bunlar bir koltuğa oturdukları zaman, her zaman o koltukta kalacaklarını zannediyorlar. O şimdi kendini çok güçlü ve yenilmez zannediyor ya, o şimdi 'her istediğimi yaparım' zannediyor ya; emin olun oturduğu sarayda dünyanın en yalnız insanı. Bir tane arkadaşı, bir tane dostu yok. İktidar koltuğunu kaybettiği gün etrafında hiç kimse kalmayacak. Biz ise her zaman, her yerde hep beraberiz." ifadelerini kullanmıştı.