Kalp krizinden öldü sanıldı, cinayet çıktı! Nuhbe Yılmaz boğularak öldürülmüş! Katil bakın kim çıktı...
Kocaeli'de 37 yaşındaki Nuhbe Yılmaz, evinde bilinci kapalı halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akrabalar kadının kalp krizi geçirdiğini düşünürken, korkunç gerçek otopsiyle ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde iki gün öne Nuhbe Yılmaz'ı (37) evinde bilinci kapalı halde bulan yakınları, durumu kadının kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü sanılan kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopsiyle korkunç gerçek ortaya çıktı. Kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı C.Y.E'yi gözaltına aldı.