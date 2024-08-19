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Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakereleri görüşmek için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi.

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Netanyahu ile Blinken arasındaki görüşme, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde başladı. Esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ele alınması beklenen Netanyahu ile Blinken arasındaki görüşme sürüyor.

Blinken'ın bu görüşmenin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı, sabah İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti. Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, mevcut müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olabileceğini söylemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

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