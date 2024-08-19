MediaMarkt'ın akıllı telefon kiralama hizmetine büyük ilgi

MediaMarkt'ın farklı illerde bulunan seçili mağazalarındaki Akıllı Telefon Kiralama hizmetiyle kiralanan telefon adedi 1000'i geçti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Mart 2023'ten itibaren Akıllı Telefon Kiralama hizmetiyle tüketicilere son teknoloji ürünleri daha erişilebilir kılıyor.

Şirketin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kayseri'de bulunan seçili mağazalarında verilen hizmet kapsamında, kiralanan akıllı telefon adedi 1000'i geçerken en çok akıllı telefonun kiralandığı il, adet bazında Kayseri oldu. Kayseri'yi Mersin ve Adana takip etti.

Sıfır ve üretici garantili olarak sunulan akıllı telefonlar, ilk kez kiralandığında ürün kutusu açılıyor ve tüm kontroller yapılıyor.

Kiralama süresi boyunca, kullanıcıların olası arıza veya hasar durumlarında Akıllı Kirala Asistan Hizmeti'nden destek almaları mümkün. Garantiyi kapsayan veya kapsamayan arızalarda, tüm servis süreçleri Smart Kirala tarafından takip edilerek müşteriye hızlı ve güvenilir hizmet sunuluyor.

Kiralama süresi boyunca, cihazın satış fiyatının yüzde 70'ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar, hizmet paketi kapsamında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip oluyor.

Cihaz onarım sürecinde kullanıcının işlerine devam edebilmesi için eşdeğer bir ikame cihaz temin ediliyor.

24 aya uzayan aylık ödeme seçenekleri

Tüketiciler, ödemeyi kredi kartlarıyla 6-12 aylık ödeme seçenekleriyle de yapabiliyor.

Akıllı telefon kiralamalarında ödeme konusunda esnekliği artıran şirket, Akıllı Kirala ödeme yöntemini de tüketicilerine sunuyor. Bu yöntemle kiralama yapmak isteyen ve Findeks puan kriterini karşılayan müşteriler, 6 veya 12 aylık ödeme seçenekleriyle kredi kartı limitinin tamamını kullanmadan aylık sabit tutarda ödeme yapabiliyor.

Kiralama süreci, 24 aya kadar uzayan ödeme seçenekleri ile kolaylaştırılıyor.

24 aylık kiralama hizmetinden yararlanan müşterilere "Kiralama süresi sonunda, kiralanan cihazla aynı marka ve aynı model 1 yıl firma garantili yenilenmiş telefonu taksitle satın alma imkanı", "Kiralama süresi sonunda ürünlerini sözleşmeye uygun olarak teslim eden müşterilere, taksit tutarının 3 katına kadar varan fırsatlarla nakit teslimat bonusu verilmesi" ve "Teslimat bonusunun bir üst model kiralanacak akıllı telefona geçişlerde indirim olarak kullanma fırsatı" seçenekleri sunuluyor.

Müşteriler, mağazalarda sunulan geri alım hizmetiyle elde ettikleri hediye çeki tutarlarını kiralama hizmetinde indirim olarak kullanabiliyor.

Ayrıca kiralanan ürünün yanında sunulan ömür boyu ekran koruma ve kılıfa ek olarak, ek ödeme ile powerbank ve şarj adaptörünün ekleneceği ürün paketleri de hizmet kapsamında tüketicilere sunuluyor.

Akıllı telefonların yıpranmış veya kullanıma uygun olmayan ekran korumaları MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor.