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St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yapacağı ilk maçta Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Mohammed Al-Emara düdük çalacak.

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UEFA'nın açıklamasına göre, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Al-Emara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Fin Peiman Simani'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Almanya'dan Sören Storks VAR ve Patrick Hanslbauer AVAR görevini üstlenecek.

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