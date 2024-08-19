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LG, IFA 2024'te yeni nesil temizlik çözümlerini tanıtacak zahmetsiz bakım

LG, IFA 2024'te yeni nesil temizlik çözümlerini tanıtacak zahmetsiz bakım

LG Electronics, hepsi bir arada robot süpürge ve dikey vakumlu temizlik çözümü LG CordZero All-in-One Tower Combi'yi 6-10 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek IFA 2024 fuarında tanıtacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin yeni ürünü CordZero All-in-One Tower Combi, CordZero A9X dikey süpürge ile CordZero R5 robot süpürgeyi bir araya getirerek kullanıcılarına depolama, şarj ve tasarım alanlarında yenilikler sunuyor.

Zemin temizliği, paspaslama, toz boşaltma, su doldurma ve otomatik paspas yıkama gibi birçok işlemi gerçekleştiren kapsamlı bir sisteme sahip LG CordZero R5 robot süpürgesi, süpürme ve paspaslama işlemlerini aynı anda yapabilme yeteneğiyle dikkati çekiyor. Cihaz, 360 LiDAR sensörü sayesinde engeller arasında rahatça hareket edebiliyor ve merdivenlerden düşme gibi olası kazaları önlüyor.

Akıllı invertör motoru ile donatılan LG CordZero A9X ise kompressör teknolojisi sayesinde kir ve döküntüleri sıkıştırarak çöp haznesini daha uzun süre dolu tutarken, Spray Mop (Püskürtmeli Paspas) özelliğiyle de sert zeminlerde etkili paspaslama yapabiliyor.

All-in-One Tower Combi, hem dikey hem de robot süpürgelerin çöp haznelerini otomatik olarak boşaltan Dual Auto Empty (Çift Otomatik Boşaltma) işleviyle öne çıkıyor. Tek kullanımlık toz torbasının içinde bakteri üremesini önleyen UVC LED'e sahip olan cihazlar, üniteye yerleştirildiklerinde anında şarj olmaya başlayarak her zaman kullanıma hazır hale geliyor.

Zahmetsiz kullanım için temizlik ve bakım bir arada

Hepsi bir arada robot süpürge ve paspas, otomatik paspas temizleme ve kurutma özellikleri ile kullanıcı müdahalesi olmadan su tankını doldurup boşaltabiliyor. Ayrıca, sahip olduğu çeşitli sensörler yardımıyla 10 bin paskala kadar vakum gücü sunarak etkili temizlik sağlıyor.

LG robot süpürgeleri, atık sudan kaynaklanan kötü kokuları en aza indiriyor. Süpürgenin kullandığı sistem, paspası yıkarken otomatik olarak temizleyici solüsyon kullanıyor ve sıcak hava ile kurutma işlemi gerçekleştiriyor. Bu sayede, metil merkaptan ve dimetil disülfür gibi kötü kokulu bileşiklerin oluşumu yaklaşık yüzde 30 oranında azaltılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, 'Tüketicilerin arzu ettiği rahat ve zahmetsiz kullanıcı deneyimini sunmak için temizlik ve bakım sürecini bir araya getirdik. Yenilikçi ev aletlerini sürekli olarak tanıtmaya kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

LG
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