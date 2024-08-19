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Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye etti iddiası! Elon Musk'tan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye etti iddiası! Elon Musk'tan açıklama geldi

 Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin Başkanı Ramazan Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını reddetti.

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Musk, konu hakkında kendisini eleştiren Amerikalı köşe yazarının X sosyal medya platformundaki paylaşımına cevap verdi.

Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.

Kadirov'un paylaşımı

Kadirov, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş "Cybertruck"ı sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşmıştı. Paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyuran Kadirov, Musk'a teşekkürlerini sunmuş ve onu Grozni kentine davet etmişti.

"Cybertruck"ın ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

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