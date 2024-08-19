Volvo'dan flaş karar! Yeni yılda Türkiye'de sedan model satılmayacak, sebebi ise...

İsveçli otomobil şirketi Volvo, son gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'de sedan model araç satışına yeni yıldan itibaren son vereceğini duyurdu. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, konuyla ilgili açıklamasında ''Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz'' ifadelerine yer verdi.

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Alican Emiroğlu, son 3 yıldan fazladır yürüttüğü Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevinden sonra Türkiye’ye dönerek Volvo Car Türkiye Genel Müdürü oldu.

Emiroğlu, Volvo'nun güncel modelleri ve elektrifikasyon süreci hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, 2024 yılına yönelik plan ve stratejileri ile ilgili de hedeflerini açıkladı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan Emiroğlu, yıl sonuna kadar 850 bin araç satmayı hedeflediklerini belirtti ve yılın son 5 ayında satışların yavaşlayacağını düşündüklerini ifade etti.

Emiroğlu, 2024 hedeflerini 2023'ün üstünde tuttuklarını da ifade etti. Daralan otomotiv pazarında büyümeyi hedeflediklerini aktaran Emiroğlu, "Binek otomobil pazarında geçen yılki yüzde 1.2 pazar payını artırarak, 2024'ün ilk 7 ayında ulaştığımız yüzde 1.42 ile rekor bir pazar payına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Volvo yeni yılda Türkiye'de sedan model satmayacak

Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamızda son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

Haziran ayında karar verilmişti

Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin değişiklik yapılmıştı. Buna göre, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Nike da internet alışverişini kapattı

Nike, yurt dışından gelen ürünlere getirilen vergi nedeniyle online alışverişlerini Türkiye'ye kapattı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler doğrultusunda yurt dışından kargo ile gümrüksüz alışveriş sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü. Bu da 30 Euro'nun üstündeki alışverişlerde gümrüğe takılacağının anlamına geliyor.