BIST 9.963
DOLAR 33,74
EURO 37,28
ALTIN 2.703,16
HABER /  MEDYA

16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı kim milyoner olmak isterde 5. soruda elendi

16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı kim milyoner olmak isterde 5. soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'in yayımlanan son bölümünde 16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı, beşinci soruda verdiği cevapla yarışmaya veda etti.

Abone ol

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması 18 Ağustos Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. 

Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan'ın mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi bulunduğu belirtildi. 

Kendine ait bir şirketi bulunan yarışmacı, beşinci soruda Süleyman cevabını vererek elendi ve yarışmadan 5 bin TL ile ayrıldı. 

Yarışmacının elendiği soru ve cevabı şöyle:

Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

A - Orhan

B - Selim

C - Murad

D - Süleyman

Doğru Cevap: A - Orhan

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı
Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı
MediaMarkt'ın akıllı telefon kiralama hizmetine büyük ilgi
MediaMarkt'ın akıllı telefon kiralama hizmetine büyük ilgi
Volvo'dan flaş karar! Yeni yılda Türkiye'de sedan model satılmayacak, sebebi ise...
Volvo'dan flaş karar! Yeni yılda Türkiye'de sedan model satılmayacak, sebebi ise...
Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye etti iddiası! Elon Musk'tan açıklama geldi
Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye etti iddiası! Elon Musk'tan açıklama geldi
St. Gallen-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
St. Gallen-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
LG, IFA 2024'te yeni nesil temizlik çözümlerini tanıtacak zahmetsiz bakım
LG, IFA 2024'te yeni nesil temizlik çözümlerini tanıtacak zahmetsiz bakım
Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi
Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, şiddeti kaç?
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, şiddeti kaç?
Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
Kastamonu'da bir baba öz evladını öldürdü! Tartışmanın nedeni...
Kastamonu'da bir baba öz evladını öldürdü! Tartışmanın nedeni...
Seçim öncesi cumhurbaşkanı adayından Türkiye açıklaması
Seçim öncesi cumhurbaşkanı adayından Türkiye açıklaması