Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı

Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Dilan Polat için tahliye kararı verildi.

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5'i tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bunun üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti.

Tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olmasını dikkate alan mahkeme, Polat'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Mahkemenin kararı Polat'ın tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Polat'ın, işlemlerin ardından bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.