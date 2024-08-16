Dilan Polat davasında gizli tanıktan davanın seyrini değiştirecek itiraf!
Dilan-Engin Polat davasının seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Gizli tanık, dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderip "Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim" dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ederken kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre gizli tanık, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buzdağının hepsini teslim edeceğim." dedi. 3 sayfalık mektupta kritik bilgilerin yer aldığı öğrenildi.
Bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatan tanık, kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dedi.
'TÜM BELGELER EŞİMDE'
Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenilen gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.