Dilan Polat davasında gizli tanıktan davanın seyrini değiştirecek itiraf!

'TÜM BELGELER EŞİMDE'

Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenilen gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.