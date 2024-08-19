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Didim'de çıkan yangın! Yeni gelişme

Didim'de çıkan yangın! Yeni gelişme

Aydın'ın Didim ilçesinde 16 Ağustos'ta makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmada yangının kaynak kıvılcımından çıktığını belirledi.

Bu kapsamda bölgedeki inşaatın çatısında kaynakçılık yapan B.K, M.U. ve C.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

 16 Ağustos'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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