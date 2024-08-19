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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı.

Şüphelinin taşkınlık yaparak, bıçakla polislere doğru koşması üzerine ateş açıldı.

Bacağından vurulan şüpheli M.Ö. (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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