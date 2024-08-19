Dilan Polat sosyal medyada gündem oldu: Tahliye kararına sevinen de var tepki gösteren de
Tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat'ın tahliye haberi duyurulduğu anda sosyal medya adeta yıkıldı. 9 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın cezaevinden çıkacağını duyunca sevinen de oldu bu kararı eleştiren de... İşte 'Dilan Polat' paylaşımlarından bazıları...
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5'i tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.
Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti.
Tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olmasını dikkate alan mahkeme, Polat'ın tahliyesini kararlaştırdı.
Mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Mahkemenin kararı Polat'ın tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat'ın, işlemlerin ardından bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.