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Hayatını kaybeden Yavuz Selim Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Yavuz Selim Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in cenazesi toprağa verildi.

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Tuncer için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Tuncer'in oğlu Emir Tuncer cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Tuncer'in aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Yavuz Selim Tuncer'in cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi.

Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer, 3 çocuk babasıydı. Tuncer'in bir süredir rahatsızlığı bulunuyordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuncer için başsağlığı mesajı yayımlamıştı. Erdoğan, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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