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İtalyan basını, 34 yaşındaki forvetin performansını manşetlere taşıdı

İtalyan basını, 34 yaşındaki forvetin performansını manşetlere taşıdı

Beşiktaş taraftarının yeni süper starı Ciro Immobile, iç sahadaki ilk maçında duble yaptı. İtalyan basını, 34 yaşındaki forvetin performansını manşetlere taşıdı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, şu ana kadar gösterdiği performansla ön plana çıktı.

Immobile çıktığı 3 resmi maçta Beşiktaş formasıyla 4 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Golcü oyuncu Antalyaspor'la oynanan iç saha maçının ilk yarısında duble yaparak taraftarlarını sevindirdi. 

La Gazetta dello Sport'un haberinde Ciro Immobile'nin performansına dikkat çekildi. Haberde, "İtalyan oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç resmi maçta dört gole ulaştı." ifadeleri yer aldı. 

Ciro Immobile'nin Beşiktaş'ın kendisine duyduğu güvenin karşılığını verdiği belirtildi.

Tuttomercato'nun haberinde ise, İtalyan forvetin galibiyette büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

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