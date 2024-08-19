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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,00, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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