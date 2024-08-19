İsrail'in Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü

İsrail ordusu, Han Yunus'taki sığınma çadırlarına saldırarak 8 aylık bir bebeğin ölümüne ve kadınların yaralanmasına neden oldu.

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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından (İHA), Han Yunus'un batısındaki Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açıldı.

Saldırıda 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kadın ise yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Han Yunus'un batısındaki Hamed bölgesi ve çevresine yöneldi.

Askeri araçlardan, Hamed'deki yeni saldırı noktası yakınında bulunan Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına otomatik silahlarla ateş açıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekmişti.

İsrail savaş uçakları 16 Ağustos'ta sivil yerleşim alanlarının olduğu Hamed Mahallesi'ndeki bazı konutları yerle bir etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.