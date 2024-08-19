BIST 10.054
DOLAR 33,74
EURO 37,41
ALTIN 2.715,33
HABER /  DÜNYA

Gazze'de yapacaklarımız var! Ordumuz hazır mesajı

Gazze'de yapacaklarımız var! Ordumuz hazır mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Filistin davasından vazgeçmeyeceğini belirterek ''Mısır ile Gazze arasındaki sınırı bize açarlarsa yapacaklarımız var. Ordumuz hazır.'' dedi.

Abone ol

Cezayir’de 7 Eylül’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkenin kuzey doğusundaki Konstantin kentinde düzenlenen programda destekçileriyle buluştu.

'ORDUMUZ HAZIR'

Tebbun, burada yaptığı konuşmada, “Filistin davasından ve özellikle Gazze Şeridi’nden vazgeçmeyeceğiz. Mısır ile Gazze arasındaki sınırı bize açarlarsa yapacaklarımız var. Ordumuz hazır. Sınır (Refah Kapısı) açılır açılmaz 20 gün içinde 3 hastane inşa edeceğiz.” dedi.

YENİDEN İNŞAA EDECEĞİZ

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı soykırıma ve yıkıma dikkati çeken Tebbun, “Yüzlerce doktor göndereceğiz. Siyonistler (İsrail) tarafından yıkılanı yeniden inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLERLE SAVAŞTIK VE ŞEHİT VERDİK

Tebbun, Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil Cezayirlilerin de olduğuna vurgu yaparak, “Filistin ile Cezayir mesafe olarak birbirinden uzak ama kalben yakınımızda. Nekbe döneminde (1948) sömürge altında olmamıza rağmen, Siyonistlerle savaştık ve şehit verdik.” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü savaşın medeni bir savaş olmadığına ve korkunç bir katliam gerçekleştirdiğine dikkati çeken Tebbun, “Filistinlileri yok ederek Filistin davasını yok etmeyi hedefliyorlar. Ancak biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Cezayir Anayasa Mahkemesi, 1 Ağustos'ta, bağımsız aday Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi’nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi’nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif'in 7 Eylül'de yapılacak seçimlere adaylıklarının kesinleştiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sıla Doğu'dan Dilan Polat açıklaması: Artık telefon yasak
Sıla Doğu'dan Dilan Polat açıklaması: Artık telefon yasak
ANKA III iniş takımlarını havada kapattı
ANKA III iniş takımlarını havada kapattı
İsrail'in Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü
İsrail'in Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü
Dışişleri Bakanlığı: Eli kanlı Netanyahu en kısa sürede hesap vermeli
Dışişleri Bakanlığı: Eli kanlı Netanyahu en kısa sürede hesap vermeli
İsrail ve ABD arasındaki 'Gazze'de ateşkes' görüşmesi olumlu geçti
İsrail ve ABD arasındaki 'Gazze'de ateşkes' görüşmesi olumlu geçti
YKS şampiyonları 9.kez Medipol’ü tercih etti
YKS şampiyonları 9.kez Medipol’ü tercih etti
Dilan Polat cezaevinden çıktı
Dilan Polat cezaevinden çıktı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı
Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı
Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın 10 suçtan sabıkası çıktı
Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın 10 suçtan sabıkası çıktı
Hayatını kaybeden Yavuz Selim Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Yavuz Selim Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ali Koç ile görüştü