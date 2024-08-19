Arda Turan'lı Eyüpspor, ilk galibiyetini 4 golle aldı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor, Bodrum FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini; 46'ıncı dakikada Bruno, 55'inci dakikada Mame Thiam, 86'ıncı dakikada Samu Saiz ve 90+4'üncü dakikada Halil Akbunar attı. Bodrum FK'nın tek sayısını 30'uncu dakikada Dmitrov kaydetti.
Böylece Eyüpspor, hocası Arda Turan'ın cezası sebebiyle saha kenarında yer almadığı maçta Süper Lig'deki ilk 3 puanını aldı ve puanını 4'e yükseltti. Bodrum FK sahadan puansız ayrıldı.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bodrum FK ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.