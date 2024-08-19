BIST 10.054
DOLAR 33,75
EURO 37,45
ALTIN 2.718,09
HABER /  SPOR

Arda Turan'lı Eyüpspor, ilk galibiyetini 4 golle aldı

Arda Turan'lı Eyüpspor, ilk galibiyetini 4 golle aldı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor, Bodrum FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini; 46'ıncı dakikada Bruno, 55'inci dakikada Mame Thiam, 86'ıncı dakikada Samu Saiz ve 90+4'üncü dakikada Halil Akbunar attı. Bodrum FK'nın tek sayısını 30'uncu dakikada Dmitrov kaydetti.

Böylece Eyüpspor, hocası Arda Turan'ın cezası sebebiyle saha kenarında yer almadığı maçta Süper Lig'deki ilk 3 puanını aldı ve puanını 4'e yükseltti. Bodrum FK sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bodrum FK ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Coca-Cola satış hacminde 'küçülüyor'
Coca-Cola satış hacminde 'küçülüyor'
Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı
İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu
İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu
İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü
İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü
Ayağı kırılan Özgür Özel'le ilgili "Silahla vuruldu" iddiasına yalanlama
Ayağı kırılan Özgür Özel'le ilgili "Silahla vuruldu" iddiasına yalanlama
Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili 3 tutuklama
Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili 3 tutuklama
İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
İtalyan basını, 34 yaşındaki forvetin performansını manşetlere taşıdı
İtalyan basını, 34 yaşındaki forvetin performansını manşetlere taşıdı
Ekime hazır tarlada 20 metre çapında obruk oluştu
Ekime hazır tarlada 20 metre çapında obruk oluştu
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Gazze'de yapacaklarımız var! Ordumuz hazır mesajı
Gazze'de yapacaklarımız var! Ordumuz hazır mesajı