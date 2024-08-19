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Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Maxi Gomez ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

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Trabzonspor, Maxi Gomez ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

Uruguaylı futbolcuya 700 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek olan bordo mavililerin yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir."

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