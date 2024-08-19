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Ayağı kırılan Özgür Özel'le ilgili "Silahla vuruldu" iddiasına yalanlama

Ayağı kırılan Özgür Özel'le ilgili "Silahla vuruldu" iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırılmasıyla ilgili, "Silahla vuruldu" iddialarına yalanlama geldi.

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Ayağı kırılan CHP lideri Özgür Özel'le ilgili, "Silahla vuruldu" iddialarını CHP sert dille yalanladı. Açıklamada, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah'tan korkmadınız" denildi.

"ÖZEL, SİLAHLA VURULDU" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ayağını kırdı. Özel ciddi bir durum olmadığını belirtirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada, Özel'in silahla vurulduğu iddia edildi.

CHP'DEN YALANLAMA: HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMADINIZ?

İddiaya CHP'den yalanlama gecikmedi. Zehir zemberek ifadelerin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi: "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah'tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!"

TBMM'YE AYAĞINDAKİ ORTOPEDİK DESTEK İLE KATILMIŞTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili TBMM'de gerçekleştirilen Genel Kurul'a ayağındaki ortopedik destek ile katılmıştı. Özgür Özel'in yürürken sendelediği görülmüştü.

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