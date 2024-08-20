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Hacıbektaş anma töreninde su verilmeyen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Hacıbektaş anma töreninde su verilmeyen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliğinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dışında kalan hiçbir protokol üyesine su verilmemesini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Su verilmeme hatasının bilerek mi, bilmeyerek mi yapıldığı konusunda bir bilgim yok ancak bu durum Hacı Bektaş ruhunun önüne geçmemeli.” dedi.

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17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri, CHP’li Hacıbektaş Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildi. 

2 gün süren etkinlik programının açılışında çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

KILIÇDAROĞLU'NA SU VERİLMEDİ

Fotoğraf karesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önüne masa ve su konulduğu, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yine programa katılan siyasilerden TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a ise herhangi bir ikramda bulunulmadığı görülmüştü. 

KILIÇDAROĞLU: BU DURUM HACI BEKTAŞ RUHUNUN ÖNÜNE GEÇMEMELİ

Gazeteci Gökhan Özbek, toplumun her kesiminden tepkiye yol açan fotoğraf karesini CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sordu. Önemli olanın Hacı Bektaş ruhunun yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu tür yerler sevgi, üslup, hoşgörü ve ahlak timsali yerlerdir. Ve bu tür maneviyatı yüksek yerlerin kötü ruhlardan arınma yerleri olduğunu hatırlatmakta da yarar var. Biz öyle görüyoruz. Su verilmeme hatasının bilerek mi, bilmeyerek mi yapıldığı konusunda bir bilgim yok ancak bu durum Hacı Bektaş ruhunun önüne geçmemeli.” diye konuştu.

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