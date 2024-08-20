12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Bazı ticari ünvanları yazılı şirketlerin sermayelerinde bulunan hazineye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına dair karar yayımlandı.

Şirketlerin isimleri şu şekilde:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi

Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi

Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.