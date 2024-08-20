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12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Bazı ticari ünvanları yazılı şirketlerin sermayelerinde bulunan hazineye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına dair karar yayımlandı.

Şirketlerin isimleri şu şekilde:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.

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