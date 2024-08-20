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Makineye çamaşır atarken öldü! Korkunç olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Makineye çamaşır atarken öldü! Korkunç olay

 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çamaşır makinasında meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

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Evinin bahçesinde bulunan çamaşır makinesine çamaşır atan Nurten Balgünsün (47) akıma kapıldı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çamaşır makinesindeki kaçaktan kaynaklanan elektrik akımına kapıldığı düşünülen Balgünsün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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