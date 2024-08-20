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Arda Turan'lı Eyüpspor Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...

Arda Turan'lı Eyüpspor Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...

Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın cezası sebebiyle tribünde yer aldığı maçta 1-0 geriden gelerek Bodrumspor'u 4-1 mağlup etti. Tribünde yer almasına rağmen bir dakika bile oturmayan Arda Turan, yardımcıları aracılığı ile oyuncularına sürekli taktikler verdi.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bodrum FK’yı 4-1’lik skorla mağlup etti. 

Eyüpspor'un gollerini 46'ncı dakikada Gianni Bruno, 55'inci dakikada Mame Thiam, 86'ncı dakikada Samu Saiz ve 90+5'inci dakikada Halil Akbunar kaydetti. 30'uncu dakikada 1-0 öne geçen Bodrumspor skoru koruyamadı.

Geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Arda Turan, maçı tribünde takip etti. Takımının gollerine verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olan Arda Turan'ın performansı herkes tarafından beğeni topladı.

Tribünde yer almasına rağmen bir dakika bile oturmayan Arda Turan, yardımcıları aracılığı ile oyuncularına sürekli taktikler verdi.

Bu yıl Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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