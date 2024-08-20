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Kandıra'da baraj gölü kenarında piknik keyfi faciayla sonuçlandı

Kandıra'da baraj gölü kenarında piknik keyfi faciayla sonuçlandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölüne giren 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

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İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı köyünde yaşayan Tenzile Karaca (59) ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını birlikte geçirdikleri torunları Sedanur K. (5) ve Hiranur K.'yı (8) eğlenmeleri için evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Güvercinlik Gölü’nün kenarına götürdü.

Göle giren S.K. (5) ve H.K. (7), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Torunlarının çırpındığını fark eden babaanne T.K, hızla suya girerek çocukları kurtarmaya çalıştı.

Çocuklar gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.K, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suya giren dalgıçlar, iki kardeşin cansız bedenlerini barajdan çıkardı.

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