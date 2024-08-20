Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca inceleyecek.