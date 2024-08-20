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Merdivenlerden düştü! Reha Muhtar entübe edildi

Merdivenlerden düştü! Reha Muhtar entübe edildi

Ünlü spiker Reha Muhtar gece yarısı evinde kaza geçirdi. Merdivenlerinden düşen Muhtar hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre gazeteci Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.

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