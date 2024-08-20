Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı
Kasım ayından bu yana cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuksuz yargılanacak Dilan Polat cezaevinden çıktı. Tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tahliyesine karar verilen Dilan Polat cezaevinden çıktı.
Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı.
Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.
Ablası Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı.