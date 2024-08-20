Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tahliyesine karar verilen Dilan Polat cezaevinden çıktı.