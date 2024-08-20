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Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

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Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

Kasım ayından bu yana cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuksuz yargılanacak Dilan Polat cezaevinden çıktı. Tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı.

Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tahliyesine karar verilen Dilan Polat cezaevinden çıktı.

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Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı.

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Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

 Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü. 

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Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı

Ablası Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı.

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