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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü, drone saldırılarında yer alıyordu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü, drone saldırılarında yer alıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı terörist "Sema Cuya Çevlik" kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı belirtilen Azak'ın, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün dronlu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.

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