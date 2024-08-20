DEM Partili belediye, Silvan'da meydana isyancı liderin kızının ismini verdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Belediye Başkanlığı, I. Kılıçarslan Meydanı’nın ismini değiştirdi. Meydana isim olarak da 1926 Sason isyanının liderliğini yapan Mihemede Aliye Yunus’un kızı Rindexan’ın ismi verildi.

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Yerel seçim sonrası Güneydoğu’da 40’tan fazla tabelayı değiştiren DEM, Silvan’daki I. Kılıçarslan Meydanı’na da Sason isyanında devlete baş kaldıran Sason isyanını liderinin kızı Rindexan'ın ismini verdi.

Birinci Kılıçarslan’ın mezarı 2021 yılında Silvan ilçesinde bulunmuş ve onun adına bir meydan yapılarak “Kılıçarslan Meydanı” adı verilmişti.

KILIÇARSLAN HER KESİM İÇİN TARİHİ KAHRAMAN

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen haberine göre, Dicle Üniversitesinin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oktay Bozan, söz konusu isim değişikliğine tarihî açıdan yaklaşarak “Kılıçarslan sadece Türkler için değil Arap ve Kürtler dâhil bütün bölge halklarının tarihî kahramanıdır” dedi.

“Bu tarihî ihanete müsamaha gösterilmemeli. Her adım bir sonraki hamlelerinin hazırlayıcı unsurudur” diyen Prof. Dr. Bozan şöyle devam etti:

SULTAN KILIÇARSLAN’DAN HAÇLI İŞGALCİLERİN İNTİKAMINI ALIYORLAR

“Kılıçarslan gibi Türk, Arap, Kürt; bütün İslam dünyasının müşterek değerine yapılan söz konusu saygısızlık bu çevrelerin sürekli dile getirdiği toplumsal uzlaşıyı dinamitlemektir. Kılıçarslan’ın mücadelesi Kürtlerin de mücadelesidir ve onun safında binlerce Kürt de Haçlılara karşı savaştı, şehit düştüler, gazi oldular. Şimdi bu kadrolar atalarının akan kanı ve ödedikleri bedele ihanet ederek Sultan Kılıçarslan’dan Haçlı işgalcilerin intikamını alıyorlar. Aynı zamanda net bir biçimde kardeşlik zeminini tarihî dinamikleri de kullanarak zehirliyorlar.”