BIST 10.071
DOLAR 33,81
EURO 37,49
ALTIN 2.722,83
HABER /  DÜNYA

ABD'de eski Kongre üyesi, dolandırıcılık yaptığını itiraf etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de eski Kongre üyesi, dolandırıcılık yaptığını itiraf etti

ABD'de eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti.

Abone ol

New York'ta görülen mahkemeden sonra gazetecilere açıklama yapan Santos, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım." dedi.

Santos, hakkındaki dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı davasında suçunu itiraf ederken "Bu sadece başkalarına yaptığım yanlış beyanların kabulü değil, daha da önemlisi, geçtiğimiz yıllar boyunca kendime söylediğim yalanların kabulüdür." diye konuştu.

Santos'un ceza duruşması Şubat 2025'te görülecek.

Cumhuriyetçi Santos, Temsilciler Meclisi'nden ihraç edilmişti

New York'tan, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık'ta, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı
Foto Galeri Dilan Polat cezaevinden çıktı! Kardeşi Sıla Doğu son halini paylaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı
Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı
DEM Partili belediye, Silvan'da meydana isyancı liderin kızının ismini verdi
DEM Partili belediye, Silvan'da meydana isyancı liderin kızının ismini verdi
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü, drone saldırılarında yer alıyordu
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü, drone saldırılarında yer alıyordu
"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Youssef'un X hesabına ulaşılamıyor
"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Youssef'un X hesabına ulaşılamıyor
Merdivenlerden düştü! Reha Muhtar entübe edildi
Merdivenlerden düştü! Reha Muhtar entübe edildi
Arda Turan'lı Eyüpspor Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...
Arda Turan'lı Eyüpspor Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...
Kandıra'da baraj gölü kenarında piknik keyfi faciayla sonuçlandı
Kandıra'da baraj gölü kenarında piknik keyfi faciayla sonuçlandı
Makineye çamaşır atarken öldü! Korkunç olay
Makineye çamaşır atarken öldü! Korkunç olay
iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı
iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Evden iki mektup çıktı
Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Evden iki mektup çıktı