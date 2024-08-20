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Avukat hem dolandırıldı hem de ahlaksız teklif aldı! "Benimle yatarsan sana paranı veririm"

Avukat hem dolandırıldı hem de ahlaksız teklif aldı! "Benimle yatarsan sana paranı veririm"

İstanbul'da yaşayan avukat E.T. dolandırıcıların ağına düştü. Bir sitede gördüğü ilandaki bahçesi mobilyası almak isteyen E.T. , ödemeyi kendisine verilen hesaba yaptı. Kısa süre sonra E.T. ile temasa geçen dolandırıcılar, önce para iadesi yapacaklarını söylerken ardından da tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj yoluna başvurdu. E.T. , "Benimle yatarsan sana paranı veririm!" diyen şebeke üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir suç duyurusu ise, bir grubun, dolandırıcılığın yanı sıra ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçunu da işlediğini ortaya çıkardı.

İstanbul 2 Nolu Baro'ya üye avukat E.T., bir sitede gördüğü ilandaki bahçe mobilyasını almaya karar verdi. E.T. , ödemeyi kendisine verilen hesaba yaptı. Kısa süre sonra, bir kişi E.T. ile temasa geçerek, ödemenin yanlış yapıldığını para iadesinin 30-40 günü bulabileceğini söyledi.

Avukata cinsel taciz, tehdit, şantaj...

Halk Tv'de yer alan habere göre; E.T., ödeme kanalı olarak adı kullanılan e-ticaret sitesini arayınca dolandırıldığını anladı. E.T. bu kez söz konusu ilandaki numarayı arayarak parasını istedi. E.T.’ye yönelik bir dizi tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçu da bu aşamadan sonra işlenmeye başladı.

"Benimle yatarsan paranı veririm"

E.T., bu kişileri “Hapishaneye girersiniz. Yaptıklarınız suç” dese de bu kişilere etki edemedi. E.T., savcılık dilekçesinin devamında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beraber yatalım gibi ahlaka aykırı terbiyesizce şeyler söylediler. ‘Ananı göndermezsen paranı göndermeyiz’, ‘ananı gönder’ dediler. Son olarak bir şahıs ‘benimle yatarsan sana paranı veririm’ dedi. ‘Bu paraları nerden buldun o…u’ dedi. ‘Bizi şikâyet edersen ofisini basarız’ dedi.”

5 kişinin adını savcılığa verdi

Avukat E.T., kendisine yönelik bir dizi suçu işleyen şüphelilerin ise adını verdi. E.T., bu kişilerin kendisine yönelik suç teşkil eden mesajlarının birer örneğini ise savcılığa bildirdi.

Kaynak: Halk Tv

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