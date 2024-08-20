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ilk Akbank net-sıfır sektörel stratejisini açıklayan ilk mevduat bankası oldu

ilk Akbank net-sıfır sektörel stratejisini açıklayan ilk mevduat bankası oldu

Akbank, Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) üyeliği kapsamında, net-sıfır sektörel stratejisini açıkladı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank, Birleşmiş Milletler liderliğinde oluşturulan küresel bankacılık varlıklarının yüzde 40'ından fazlasını temsil eden ve kredi ile yatırım portföylerini 2050'ye kadar net-sıfır emisyonla uyumlu hale getirmekte kararlı 140'tan fazla bankayı bir araya getiren NZBA üyeleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda kredi portföyünün karbonsuzlaştırılmasın da öncelik verdiği sektörlere yönelik 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan Akbank, oluşturduğu stratejiyle Türk Bankacılık sektörünün ilk net-sıfır sektörel stratejisini açıklayan mevduat bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmenin kurumların en önemli görevlerinden biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Gür, "Bu kapsamda insan odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla finansal ve finansal olmayan çözümler geliştiriyor, sosyal ve çevresel yatırımlarla bu mücadelede ön saflarda yer alıyoruz. Bizimle aynı vizyonu paylaşan uluslararası sektör temsilcileriyle birlikte, NZBA çatısı altında çalışmalarımıza güç katmanın mutluluğu içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılımlarıyla birlikte enerji, çimento, demir-çelik ve gayrimenkul sektörleri için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini açıkladıklarını hatırlatan Gür, bu doğrultuda net-sıfır hedeflerini belirledikleri bu sektörleri içeren portföylerini 3 ana grupta sınıflandırmaya başladıklarını aktardı.

Gür, "Müşterilerimizin iklim dönüşüm faaliyetlerini 'iklim çözümleri', 'uyumlu' ve 'uyumlanmakta olmak' üzere üç farklı kademede değerlendireceğiz. Bu hedeflerimize ek olarak, adil geçiş prensiplerini dikkate alarak, 2040 yılına kadar kömürden çıkış taahhüdünde bulunduğumuzu açıklamaktan da mutluluk duyuyorum. Net-sıfır hedefi belirlemek isteyen, iklim dönüşümü finansmanına ihtiyaç duyan, karbon azaltım yatırımları planlayan müşterilerinin dönüşüm yolculuklarına eşlik etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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