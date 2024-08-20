Balıkesir'de tarladaki su kuyusu kazısında toprak altında kalan çiftçi öldü
Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarlada su kuyusu için kazı yapılırken toprak altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
İlçeye bağlı kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Recep Demir'in (30) tarlasında operatör Osman Görgül tarafından iş makinesiyle 20 metrelik su kuyusu için kazı başlatıldı.
Demir, 4 metre derinliğe ulaşıldığında çukura girerek toprağı elleriyle düzeltmeye çalışırken göçük meydana geldi.
Çevredekiler, toprak altında kalan Demir'in kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, Demir'i bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri, nabzının atmadığını fark ettikleri Demir'i kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine götürülen Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen çiftçinin yakınları, büyük üzüntü yaşadı