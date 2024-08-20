BIST 9.980
DOLAR 33,89
EURO 37,65
ALTIN 2.755,63
HABER /  GÜNCEL

"Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında daha önce de açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika! Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Son dakika! Merkez Bankası'ndan faiz kararı
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?
İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrcih'in tepki çeken Kudüs planı
İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrcih'in tepki çeken Kudüs planı
Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi
Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
BDDK'den enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıklarına ilişkin açıklama
BDDK'den enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıklarına ilişkin açıklama